Хто платитиме за газ майже 10 гривень?

Як повідомляє Газ.Правда, базові річні тарифи для населення не зазнали змін. Компанія Нафтогаз, яка наразі обслуговує переважну більшість українців як постачальник останньої надії, зафіксувала свою ціну щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Проте частина домогосподарств користується послугами інших підприємств, розцінки яких дещо відрізняються. Наприклад, клієнти компаній Дніпровські енергетичні послуги та Київські енергетичні послуги, що працюють під брендом Yasno, сплачують 8,46 гривні за кубометр.

Довідково: Постачальник останньої надії – це компанія, яка автоматично підхоплює клієнтів, якщо їхній попередній газовик збанкрутував або втратив ліцензію, щоб люди не залишилися без тепла.

Найвищий тариф наразі встановило підприємство Рітейл Сервіс (СвітлоГаз) – 9,99 гривні. Трохи дешевше обходиться ресурс від компаній Львівенергозбут (8,20 гривні), Галнафтогаз (7,99 гривні) та Прикарпатенерготрейд (7,98 гривні). Водночас Тернопільоблгаз збут пропонує таку ж ціну, як і державний монополіст – 7,96 гривні.

Чи мусять українці платити за розподіл газу?

Окрім безпосередньо спожитого ресурсу, українці обов'язково мають щомісяця платити за його доставку. Цей платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства.

Сума в платіжці за розподіл залежить від обсягів споживання за минулий газовий рік. Цей період триває з 1 жовтня по 30 вересня, тому вже незабаром газовики почнуть брати до уваги нові дані для розрахунку майбутніх квитанцій.

Які ще зміни у оплаті комунальних послуг відбулися?

Нагадаємо, раніше ми писали, що Нафтогаз розширює функціонал свого застосунку Куб. Відтепер користувачі можуть додати туди особовий рахунок за електроенергію та сплачувати за світло без комісії.

Також, планова повірка газових лічильників залишається безкоштовною для добросовісних споживачів. Платити доведеться лише в тому разі, якщо фахівці виявлять навмисне пошкодження приладу або втручання в його роботу.