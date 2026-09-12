Коли за світло можна платити на 50% менше?

Восени українці можуть платити за електроенергію суттєво менше, якщо користуватимуться нею в нічні години. Для цього потрібно мати двозонний лічильник, який дає змогу оплачувати споживання за різними тарифами залежно від часу доби, повідомляє ДТЕК.

Для побутових споживачів із двозонним лічильником у нічний період з 23:00 до 07:00 діє тариф, удвічі нижчий за базовий. Таким чином, за електроенергію, спожиту в ці години, можна платити на 50% менше.

Це особливо вигідно для тих домогосподарств, які можуть перенести частину споживання на нічний час, наприклад, роботу пральної чи посудомийної машини, бойлера або інших електроприладів.

Зауважте! У денні години вартість електроенергії залишається стандартною, тому економія залежатиме від того, яку частину споживання родина перенесе на ніч.

Як заощадити на світлі ще більше?

Ще один економ-варіант – встановити тризонний лічильник. Він передбачає три періоди споживання: нічний, напівпіковий та піковий.

Уночі тариф є ще нижчим, однак у години максимального навантаження вартість електроенергії, навпаки, зростає. Тому такий варіант може бути вигідним насамперед для споживачів, які можуть активно користуватися електроприладами вночі та уникати пікових годин.

Отже, восени українці матимуть можливість скоротити витрати на електроенергію завдяки багатозонному обліку. Найпростіший спосіб це двозонний лічильник, який дозволяє платити вдвічі менше за споживання з 23:00 до 07:00.

Нагадаємо, що восени для багатьох українських родин особливо актуальним стає питання житлових субсидій. Розмір допомоги залежить від доходів домогосподарства, складу сім’ї та вартості комунальних послуг.