Тарифи на світло з 1 лютого: чи будуть нові ціни для населення

З 1 лютого 2026 року українці платитимуть за електроенергію фіксовану суму. Тариф залишатиметься чинним до 30 квітня.

Скільки українці платитимуть за світло у лютому?

Мешканці Україні платитимуть 4,32 гривні за кіловат-годину, про що йдеться у постанові Кабміну.

Водночас деякі особи можуть зекономити на світлі. Знижки актуальні для власників двозонних лічильників.

Для таких людей денний тариф (з 7:00 до 23:00) становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Однак нічний тариф (з 23:00 до 7:00) знижений майже у два рази – до 2,16 гривні за кіловат-годину.

За наявності тризонних лічильників ціни такі:

з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – 6,48 гривні за кіловат-годину; з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00, а також з 22:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину; з 23:00 до 7:00 – 1,73 гривні за кіловат-годину.

Нагадаємо, що ціни на світло для населення залишаються незмінними протягом усієї зими. Про це повідомляла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року,

– заявила Свириденко.

Також в Україні зберігають пільгову ціну для споживачів з електроопаленням. За обсяг споживання до 2 000 кіловат-годину на місяць діятиме ціна – 2,64 гривні за кіловат-годину, а за споживання понад встановленого ліміту – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Зауважте! Таким чином зменшують тиск на українців під час опалювального сезону.

Що ще слід знати українцям?