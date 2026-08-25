Які тарифи на газ будуть у вересні 2026

Компанія Нафтогаз продовжує обслуговувати більшість побутових споживачів як постачальник останньої надії. Базовий річний тариф компанії закріплений до 30 квітня 2027 року, тому осіннє підвищення цін її клієнтам не загрожує, повідомляє "Газ.Правда".

Для решти побутових споживачів ціни на блакитне паливо суттєво відрізняються залежно від газопостачального підприємства. Наприклад, клієнти компаній Тернопільоблгаз збут та Прикарпатенерготрейд сплачують 7,96 та 7,98 гривні за кубометр відповідно, а Галнафтогаз установив цінник 7,99 гривні.

Водночас споживачі компаній Дніпровські енергетичні послуги та Київські енергетичні послуги (Yasno) купують газ по 8,46 гривні за кубометр. У Львівенергозбут платять 8,20 гривні, а найвищу вартість зафіксовано у Рітейл Сервіс (СвітлоГаз) – 9,99 гривні за кубічний метр.

Яку другу платіжку за газ отримують українці

Окрім вартості безпосередньо спожитого газу, українці щомісяця сплачують за його розподіл. Цей платіж розраховують індивідуально для кожного домогосподарства.

Розрахунки відбуваються на основі обсягів споживання за минулий газовий рік. Це період не збігається з календарним і триває з 1 жовтня по 30 вересня.

Як платити за комуналку менше

Щоб зменшити фінансове навантаження на родинний бюджет, українці можуть оформити житлову субсидію через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або застосунок Дія. Для цього достатньо подати спрощену заяву та декларацію про доходи, після чого держава призначить компенсацію частини комунальних витрат.