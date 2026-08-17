Як платити за електроенергію менше?

Наразі тариф на електроенергію для побутових споживачів складає 4,32 гривні за кіловат-годину. Щоб зекономити, можна встановити лічильник на декілька зон, повідомляє Львівобленерго. В цьому випадку тариф залежить від часу, коли споживається електроенергія.

Наприклад, двозонний лічильник дозволяє платити вдвічі менше, адже:

з 23:00 до 07:00 тариф зменшений – нічний, він складає – 2,16 гривні за кіловат;

з 07:00 до 23:00 – денний тариф – 4,32 гривні за кіловат.

Також є лічильник на 3 зони. Він дозволяє платити ще менше – 1,73 гривні за кіловат-годину з 23:00 до 7:00. У інші години розцінки такі:

з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 тариф – 6,48 гривні за кіловат-годину;

з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00, з 22:00 до 23:00 тариф – 4,32 гривні за кіловат-годину.

До слова, вартість електроенергії в Україні не змінюється через дію ПСО. Аналогічно і "заморожена" ціна за куб газу для побутових споживачів.

Станом на тепер, більшість українців обслуговує "Нафтогаз". Ця компанія виступила постачальником останньої надії. Річний, тобто, базовий тариф для українців там наразі – 7,96 гривні за кубометр.