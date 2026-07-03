Кому потрібно платити понад 6 гривень за кіловат світла з 1 липня

У липні тариф на електроенергію для побутових споживачів не зазнає змін. Тобто, він і надалі складатиме – 4,32 гривні за кіловат-годину. Для кого розцінки інші, розповідаємо далі.

Хто має платити понад 6 гривень за кіловат у липні?

Для лічильників на декілька зон діють різні тарифи, які залежать від часу доби, повідомляє ПРИКАРПАТЕНЕРГО.

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Наприклад, для лічильника на 3 зони: з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 тариф – 6,48 гривні за кіловат-годину. Для інших годин розцінки такі:

з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00, з 22:00 до 23:00 тариф складає – 4,32 гривні за кіловат-годину;

з 23:00 до 7:00 – 1,73 гривні за кіловат-годину.

Зауважимо, існують також двозонні лічильники. Для них тариф ділиться на 2:

з 07:00 до 23:00 години – це денний тариф – 4,32 гривні за кіловат,

з 23:00 до 07:00 години – нічний тариф – 2,16 гривні за кіловат.

Відповідно, при використанні приладів у пікові години – ви платите більше. А от у години, коли загальне споживання менше і оплата нижча.

Нагадаємо, тариф на електроенергію для побутових споживачів не зазнає змін щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Таке рішення ухвалив уряд. Чи планується підвищення далі, ще невідомо.