Такого ще ніколи не було: який рекорд встановив біткойн

Біткойн дуже потужно почав 2024 рік. Криптовалюта уже зафіксувала кілька нових рекордів, а один із них – за підсумками березня.

Новий рекорд біткойна

Курс біткойна завершив сьомий місяць поспіль з позитивною динамікою.Згідно з даними Investing, вартість найвідомішої криптовалюти у світі у березні зросла на 16,8%. Такий результат зафіксували вперше в історії.

Зверніть увагу Інвестиції у сучасному світі: головні плюси та мінуси, про які варто знати всім

До того ж у ніч на 1 квітня біткойн навіть подорожчав до 71 444 долари за монету. Уже вранці курс цифрової монети просів до 69 002 доларів за штуку. Загалом новий історичний максимум для біткойна становить майже 74 тисячі доларів. Цей рекорд зафіксували у березні 2024 року.

Протягом першого місяця весни фіксували такі зміни, пов'язані з біткойном:

Після досягнення нового максимуму курс монети просів до 61 тисячі доларів за кілька торгових сесій поспіль;

Наприкінці березня біткойн знову подорожчав до рівня у 70 тисяч доларів за монету.

На момент створення цього матеріалу, курс біткойна коливається на рівні 65 885 доларів за монету. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 1,29 трильйона доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.

Думки експертів щодо біткойна

Експерти з аналітичної платформи Santiment заявили, що подорожчанню біткойна суттєво сприяла активність великих гравців на ринку. Мовляв, вони активували режим "купівля" на тлі падіння ціни біткойна після досягнення пікових значень.

Крім того, очільник найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінк досить позитивно оцінює довгострокові перспективи біткойна. Зокрема, він вважає, що ринок криптовалют на шляху до більшої ліквідності та прозорості.