Репер Snoop Dogg розповів, хто стоїть за NFT-колекцією за 17 мільйонів доларів

23 вересня 2021 , 16:00
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Джерело:

The Street

Американський репер Snoop Dogg досить давно є прихильником криптовалют. Він одним із перших почав говорити про біткойн. На цьому тижні репер приголомшив криптоспільноту, заявивши, що саме він стоїть за відомою NFT-колекцією.

Спершу підозрювали, що популярним та впливовим псевдонімом CozomoMedici у світі NFT управляє американська політикиня Александрія Окасіо-Кортес, генеральний директор Tesla Ілон Маск або актор Джордж Клуні.

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Snoop Dogg приголомшив криптоспільноту

Проте на цьому тижні репер повідомив, що саме він є власником NFT-колекції CozmoMedici та стоїть за однойменним акаунтом у твітер. Його гаманець містить токени Ethereum, які коштують понад 17 мільйонів доларів.

Я – CozomoMedici,
– повідомив репер у твітер.

Snoop Dogg приголомшив криптоспільноту / Фото Mashable

Після цієї заяви Snoop Dogg подарував один Ethereum зі "сховища Medici" випадковому користувачу, який перепостив його допис. Репер не новачок на крипторинку. У березні 2021 року він представив свою першу колекцію цифрових токенів – "Подорож зі Snoop Dogg". Загалом артист створив кілька власних NFT-колекцій:

  • "Snoop Doge Coins”,
  • “Diamond Joint”,
  • “Deez Nuts”,
  • “NFTs”.

Що таке NFT

Це невзаємозамінні токени, які є особливим типом криптовалюти. Ці активи, існують лише у власних криптосистемах. Кожен NFT може бути унікальним цифровим елементом. На відміну від біткойна та інших криптовалют NFTs не можна обміняти на аналогічні NFT-токени.
Автор: Віта Свірневська