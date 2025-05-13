У США виявили родовище з критично важливим металом для світу, яке оцінили в шалену суму

У США виявили родовище, де можуть бути рекордні запаси літію. Експерти уже оцінили потенційні запаси металу. Крім того, це родовище може суттєво змінити ситуацію на глобальному ринку металів.

У США виявили родовище літію

Родовище Кальдера Макдермітт, що на кордоні американських штатів Невада та Орегон, привертає увагу експертів. Річ у тому, що це може бути родовище з найбільшими запасами літію, які знаходили в США, інформує 24 Канал з посиланням на earth.com.

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Літій – це критично важливий матеріал для всього світу. Зокрема, його використовують для виготовлення електронних приладів, акумуляторів тощо. Геологи заявили, що стародавні вулканічні відкладення в Кальдера Макдермітт можуть містити від 20 до 40 мільйоні тонн літію. Тоді як потенційна вартість покладів літію у родовищі може становити 1,5 трильйона доларів.

Цікава деталь! Об'єкту, де можуть бути запаси літію, уже понад 16 мільйонів років. У регіоні, де розташоване родовище, занепокоєнні. Мовляв, активний та масштабний видобуток літію може зашкодити екосистемі.

З іншого боку, додають, якщо методи видобутку металу будуть ефективними, то США може стати одним із ключових експортерів літію у світі. Ба більше, вважають, що нові поклади літію можуть допомогти задовольнити попит на акумулятори для електромобілів, який зростає.

Нагадаємо, що 1 травня 2025 року Україна та США підписали угоду про корисні копалини. При цьому про економічну життєздатність українських родовищ відомо досить мало. Ба більше їх вивчення та розробка вимагають багато часу та інвестицій.

Крім того, розробка родовища може стати поштовхом для економічного розвитку округу Малер, який входить до одного із найбідніших районів у штаті Орегон. Як результат, деякі місцеві жителі сподіваються на нові робочі місця.