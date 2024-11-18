Війна Росії проти України знову вийшла на перший план: як відреагували ціни на нафту

Нафта почала новий тиждень на ринку, фіксуючи перші втрати. На ринок впливають відразу кілька факторів. Зокрема, важливу роль відіграє війна Росії в Україні.

Світовий ринок нафти

У понеділок, 18 листопада, на ринку фіксують зростання цін на нафту. На ринок впливає ескалація повномасштабної війни в Україні, яку Росія почала у лютому 2022 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ще один фактор впливу – побоювання щодо попиту на пальне в Китаї. Нагадаємо, що ця країна є одним із ключових споживачів нафти у світі. Крім того, на ринок тиснули прогнози про надлишок сировини на глобальному рівні.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Ціни на нафту на сьогодні

Нафта Brent подорожчала на 18 центів або на 0,3%. Еталонний бренд нафти торгується на рівні 71,22 долара за барель. Американська сировина WTI зросла в ціні на 6 центів або на 0,1%. Марка нафти наразі коштує 67,08 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: