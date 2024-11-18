Мировой рынок нефти

В понедельник, 18 ноября, на рынке фиксируют рост цен на нефть. На рынок влияет эскалация полномасштабной войны в Украине, которую Россия начала в феврале 2022 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Еще один фактор влияния – опасения относительно спроса на топливо в Китае. Напомним, что эта страна является одним из ключевых потребителей нефти в мире. Кроме того, на рынок давили прогнозы об избытке сырья на глобальном уровне.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Цены на нефть на сегодня

Нефть Brent подорожала на 18 центов или на 0,3%. Эталонный бренд нефти торгуется на уровне 71,22 доллара за баррель. Американское сырье WTI выросло в цене на 6 центов или на 0,1%. Марка нефти сейчас стоит 67,08 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: