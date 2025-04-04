Ціни на нафту на шляху до найгіршого спаду за місяці

Ціни на нафту продовжують падати. Крім того, еталонні бренди нафти можуть завершити цей тиждень з найгіршим результатом за декілька місяців.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У п'ятницю, 4 квітня, еталонні бренди нафти продовжують падати в ціні. Ба більше, ціни на нафту на шляху до найгіршого тижня за місяці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На ціни на нафту падають через тарифи, які запровадив Дональд Трамп. На ринку переважають побоювання щодо впливу митної політики президента США для світу. Адже глобальна торгова війна може негативно вплинути на попит на нафту.

Цікаво! Росія обмежила експорт нафти з порту в Чорному морі. Головна причина такого рішення Москви – заяви Дональда Трампа про можливе посилення санкцій проти Росії. Річ у тому, що у Трампа незадоволені прогресом у переговорах щодо припинення вогню в Україні.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent впала на 76 центів з початку торгів. Бренд нафти торгується на рівні 69,38 долара за барель. Тоді як нафта West Texas Intermediate просіла в ціні на 78 центів або на 0,5%. Американська нафта зараз коштує 66,13 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: