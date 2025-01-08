США та ОПЕК+ спровокували різкі зміни на ринку нафти

Нафта знову почала зростати в ціні. На ринок впливають фактори, які пов'язані з США та ОПЕК+.

Що відбувається на світовому ринку нафти

Під час торгів у середу, 8 січня, нафта повернулася до зростання. Сировина дешевшала попередні два дні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На ринок впливають новини про скорочення пропозиції від Росії та інших членів ОПЕК+. Також фактором є дані, що показали несподіване збільшення кількості вакансій в США. Це свідчить про розширення економічної активності і, як наслідок, зростання попиту на нафту.

Скільки коштує 1 барель нафти

Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 37 центів або на 0,5%. Сировина торгується на рівні 77,42 долара за барель. Нафта WTI зросла в ціні на 44 центи або на 0,6%. Контракти на американську нафту коштують 74,69 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: