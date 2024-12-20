Нафта фіксує серйозний спад на ринку

Нафта закінчує тиждень на ринку із негативною динамікою. На ринок впливають очікування щодо попиту на наступний рік.

Що відбувається на світовому ринку нафти

У п'ятницю, 20 грудня, ціни на нафту продовжують падати. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Сировина дешевшає, оскільки ринок побоюється щодо перспектив зростання попиту в 2025 році, особливо в Китаї, який є найбільшим імпортером нафти. Це призвело до того, що еталонні бренди нафти до кінця тижня знизилися майже на 3%.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent впала в ціні на 41 цент або на 0,56%. Сировина торгується на рівні 72,47 долара за барель. Сировина WTI подешевшала на 39 центів або на 0,56%. Контракти на американську нафту коштують 68,99 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: