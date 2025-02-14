На ринку нафти зафіксували різку зміну динаміки

Еталонні сорти нафти демонструють позитивну динаміку на ринку. На ціни на нафту впливають новини з першої економіки світу – США.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У п'ятницю, 14 лютого, ціни на нафту повернулися до зростання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. Найімовірніше, цей тиждень еталонні бренди нафти завершать зі зростанням. Попередні три тижні поспіль сорти нафти фіксували втрати.

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На ринок впливають дані про зростання попиту на пальне та очікуванням, що плани США щодо глобальних "дзеркальних" тарифів не набудуть чинності до квітня, що дасть більше часу, щоб уникнути торгової війни.

Яка ціна 1 бареля нафти

Контракти на нафту Brent зросли в ціні на 23 центи або на 0,3%. Сировина торгується на рівні 75,25 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подорожчала на 16 центів або на 0,2%. Американська нафта коштує 71,45 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: