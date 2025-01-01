Ринок нафти фіксує втрати другий рік поспіль: чого чекати далі

Еталонні бренди нафти падають в ціні другий рік поспіль. Тоді як експерти поділилися своїми очікуваннями для ринку нафти на наступні роки.

Як змінилися світові ціни на нафту за рік

За підсумками 2024 року ціни на нафту впали приблизно на 4%. Сировина дешевшає другий рік поспіль. Для прикладу, станом на 31 грудня вартість нафти Brent коливалася на рівні 74,5 долара за барель. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Нагадаємо, що з середини жовтня ціни на чорне золото коливалися у вузькому діапазоні. Паралельно експерти прогнозують, що в 2025 році на ринку нафти буде надлишок пропозиції. Найімовірніше, це ускладнить завдання для відновлення обсягів видобування нафти для ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією.

До того є деякі банки очікують, що ціни на нафту будуть падати і протягом наступних двох років. При цьому завдяки потенційному сплеску військових дій на Близькому Сході або в Україні ринок нафти може отримати підтримку в короткостроковій перспективі.