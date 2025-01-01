Рынок нефти фиксирует потери второй год подряд: чего ждать дальше

Эталонные бренды нефти падают в цене второй год подряд. Тогда как эксперты поделились своими ожиданиями для рынка нефти на следующие годы.

Как изменились мировые цены на нефть за год

По итогам 2024 года цены на нефть упали примерно на 4%. Сырье дешевеет второй год подряд. Для примера, по состоянию на 31 декабря стоимость нефти Brent колебалась на уровне 74,5 доллара за баррель. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Напомним, что с середины октября цены на черное золото колебались в узком диапазоне. Параллельно эксперты прогнозируют, что в 2025 году на рынке нефти будет избыток предложения. Вероятнее всего, это усложнит задачу для восстановления объемов добычи нефти для ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией.

К тому же некоторые банки ожидают, что цены на нефть будут падать и в течение следующих двух лет. При этом благодаря потенциальному всплеску военных действий на Ближнем Востоке или в Украине рынок нефти может получить поддержку в краткосрочной перспективе.