Як змінилися світові ціни на нафту за рік

За підсумками 2024 року ціни на нафту впали приблизно на 4%. Сировина дешевшає другий рік поспіль. Для прикладу, станом на 31 грудня вартість нафти Brent коливалася на рівні 74,5 долара за барель. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Нагадаємо, що з середини жовтня ціни на чорне золото коливалися у вузькому діапазоні. Паралельно експерти прогнозують, що в 2025 році на ринку нафти буде надлишок пропозиції. Найімовірніше, це ускладнить завдання для відновлення обсягів видобування нафти для ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією.

До того є деякі банки очікують, що ціни на нафту будуть падати і протягом наступних двох років. При цьому завдяки потенційному сплеску військових дій на Близькому Сході або в Україні ринок нафти може отримати підтримку в короткостроковій перспективі.