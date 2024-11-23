Ціни на нафту зафіксували черговий максимум на ринку

Нафта знову суттєво подорожчала. Ринок зосередив увагу на війні Росії проти України.

Що відбувається на світовому ринку нафти

Торги у п'ятницю, 22 листопада, нафта закінчила із суттєвим зростанням. Ціни на нафту зросли до пікового рівня за 2 тижні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Золото суттєво зросло в ціні: чому ринок зосередив увагу на Україні

На ринок нафти впливає ескалація війни Росії проти України. Через це на ринку зафіксували підвищення так званої премії за геополітичний ризик.

Ціни на нафту

Нафта Brent зросла в ціні за день на 94 центи або на 1,3%. Еталонний сорт нафти завершив торги з ціною на рівні 75,17 долара за барель. Американська сировина WTI додала в ціні 1,14 долара або 1,6%. Контракти на сировину наразі коштують 71,24 долара за барель.

Крім того, обидві марки нафти подорожчали приблизно на 6% за тиждень, до пікового рівня з 7 листопада. Фактичного це реакція ринку на те, що Москва посилила свій наступ в Україні після того, як Велика Британія і США дозволили Києву використовувати їхні ракети для атак вглиб території Росії.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: