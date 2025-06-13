Ціни на нафту зросли на понад 9% на тлі серйозної ескалації на Близькому Сході

Нафта різко зросла в ціні. Головний фактор впливу на ринку – це серйозні зміни на Близькому Сході.

Світові ціни на нафту сьогодні

У п'ятницю, 13 червня, ціни на нафту стрімко зростають. Вартість еталонних брендів нафти злетіла до найвищого рівня за 5 місяців, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Що таке барель нафти та скільки в ньому літрів

Ціни на нафту зросли на тлі серйозної ескалації на Близькому Сході. Йдеться удар Ізраїлю на Іран. Ізраїль розкрив деякі деталі операції. Країна заявила, що атакувала іранські ядерні об'єкти, заводи з виробництва балістичних ракет і військовому командуванню

Це спровокувало нову хвилю занепокоєння щодо перебоїв з постачанням нафти. Зростання цін на нафту стало найбільшим внутрішньоденним приростом з 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україні, що призвело до різкого зростання цін на енергоносії.

Зверніть увагу! У 2025 році у США прогнозують зменшення обсягів видобування нафти. Це станеться вперше з часів пандемії коронавірусу. Цікаво, що США – це країна, яка видобуває найбільше нафти у світі.

Скільки коштує нафта сьогодні

Нафта Brent зросла в ціні на 6,29 долара або на 9,07%. Бренд нафти торгується на рівні 75,65 долара за барель. Пікова ціна за день становить 78,50 долара за барель, що є найвищим рівнем з січня. Нафта West Texas Intermediate подорожчала на 6,43 долара або на 9,49%. Американська нафта сьогодні коштує 74,47 долара за барель. Крім того, сировина зафіксувала максимум на ринку з січня на рівні 77,62 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: