Ціни на нафту зростають через важливе рішення Трампа
- Ціни на нафту зростають через рішення США продовжувати атаки на єменських хуситів.
- Ф'ючерси на нафту Brent та WTI зросли на 0,6%, торгуючись на рівні 70,99 та 67,58 долара за барель відповідно.
Еталонні бренди починають новий тиждень зі зростання. На динаміку на ринку нафти впливає кампанія США проти хуситів.
Світові ціни на нафту на сьогодні
У понеділок, 17 березня, ціни на нафту демонструють позитивну динаміку. Ринок нафти реагує на рішення Дональда Трампа щодо хуситів з Ємену, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Зокрема, йдеться про те, що США пообіцяли продовжувати атакувати єменських хуситів поки вони не припинять напади на судна. Це найбільше військова операція США на Близькому Сході з моменту вступу на посаду президента Дональда Трампа в січні 2025 року.Нагадаємо, що атаки хуситів на судна в Червоному морі негативно впливали на глобальну торгівлю.
Цікаво! Експорт нафти з Саудівської Аравії до Китаю може обвалитися до мінімуму за понад рік. Очікують, що спад припаде на квітень.
Скільки коштує нафта сьогодні
Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 41 цент або на 0,6%. Сорт нафти торгується на рівні 70,99 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала на 40 центів або на 0,6%. Американська нафта наразі коштує 67,58 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 71,06 долара за барель (+ 0,68%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 67,62 долара за барель (+ 0,65%).