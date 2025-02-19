Ціни на нафту впевнено зростають: як на ринок впливають США, Росія та Україна

На світовому ринку нафти фіксують зростання цін. На вартість сировини впливають очікування щодо мирних переговорів щодо України, постачання нафти з США й Росії та плани ОПЕК+.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У середу, 19 лютого, еталонні бренди нафти демонструють позитивну динаміку на ринку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ціни на нафту зросли на тлі побоювань щодо перебоїв з поставками нафти в США і Росії. Ціна чорного золота залишається на важливому психологічному рівні – 70 доларів за барель, зокрема, завдяки атакам українських дронів на російську нафтоперекачувальну станцію. Натомість на поставки американської нафти може негативно вплинути холодна погода.

Крім того, ринки очікують на прояснення ситуації щодо мирних переговорів про припинення війни в Україні. Ще один фактор впливу – це припущення, що ОПЕК+ може ще раз відкласти збільшення обсягів видобування нафти, яке заплановане на квітень.

Яка ціна 1 бареля нафти

Контракти на нафту Brent подорожчали на 41 цент або на 0,5%. Сировина торгується на рівні 76,25 долара за барель. Сировина дорожчає третій день поспіль. Нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 44 центи або на 0,6%. Американська нафта наразі коштує 72,25 долара за барель. З закриття торгів у п'ятницю сорт нафти подорожчав на 2,2%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: