УКР РУС
22 січня 2025, 10:07
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Як відреагував ринок нафти на оголошення Трампом надзвичайної ситуації в енергетиці

Віта Свірневська
Основні тези
  • Ціни на нафту впали після оголошення Трампом надзвичайної ситуації в енергетиці та представлення плану збільшення видобутку нафти та газу.
  • Нафта Brent коштує 78,87 долара за барель, WTI - 75,33 долара за барель, зі зниженням на 0,53% та 0,66% відповідно.

Еталонні бренди знову фіксують втрати на ринку. На динаміку цін на нафту впливають останні заяви президента США Дональда Трампа.

Світові ціни на нафту 

У середу, 22 січня, ціни на нафту продовжають падати на ринку, розширивши втрати за попередню торгову сесію. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ринки наразі зважують оголошення президентом США Дональдом Трампом надзвичайної ситуації в енергетиці в перший день його перебування на посаді та стежать за його тарифною політикою.

Нагададаємо, що у вівторок ціни на нафту впали після того, як Трамп представив масштабний план різкого збільшення обсягів видобування нафти та газу. Цей план, зокрема, включає такі пункти: 

  • оголошення надзвичайного стану в енергетиці для прискорення видачі дозволів; 
  • згортання заходів із захисту навколишнього середовища;
  • вихід США з Паризького кліматичного пакту.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent впала в ціні на 36 центів або на 0,5%. Сорт нафти торгується на рівні 78,93 долара за барель. Нафта WTI подешевшала на 46 центів або на 0,6% до 75,37 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

  • Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 78,87 долара за барель (- 0,53%);

  • Контракти WTI торгуються на рівні 75,33 долара за барель (- 0,66%).