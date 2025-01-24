Як змінилися світові ціни на нафту через масштабні плани Трампа

Нафта продовжує фіксувати втрати, оскільки на ринок впливає політика Дональда Трампа, який завершує перший тиждень на посаді президента США.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У п'ятницю, 24 січня, еталонні бренди нафти зафіксували незначні зміни. При цьому динаміка на ринку нафти залишається від'ємною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На ринок нафти впливає політика нового президента США Дональда Трампа. Перш за все йдеться про плани Трампа збільшити обсяги видобування нафти у США. Ще одним фактором впливу на ринку стали заклики політика до Саудівської Аравії та ОПЕК про зниження цін на нафту.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent подешевшала на 9 центів з початку торгів. Вартість сировини коливається на рівні 78,20 долара за барель. Американська нафта WTI також подешевшала на 9 центів до 74,53 долара за барель.

Ба більше, еталонні бренди нафти фіксують перший тижневий спад за місяць. Нагадаємо, що нафта Brent завершила минулий тиждень з ціною вище 80 доларів за барель. За цей тиждень сорт нафти втратив в ціні 3,18%, тоді як американська нафта подешевшала на 4,28%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: