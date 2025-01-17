Нові санкції США проти Росії відіграють важливу роль: як змінилася ціна нафти Brent

На світовому ринку нафти знову фіксують позитивну динаміку. Нафта реагує на нові санкції США проти Росії.

Ціни на світовому ринку нафти

У п'ятницю, 17 січня, ціни на нафту продовжу.ть зростати на ринку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. Крім того, чорне золото на шляху до зростання четвертий тиждень поспіль.

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На світовий ринок нафти впливають санкції США щодо торгівлі російськими енергоносіями, що вдарило по поставках і підштовхнули до зростання спотових цін і тарифів на транспортування.

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Контракти на нафту Brent подорожчали на 44 центи або на 0,5%. Марка нафти торгується на рівні 81,73 долара за барель. Тоді як нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 62 центів або на 0,8%. Ф'ючерси на американську нафту торгуються на рівні 79,3 долара за барель.