Ціни на нафту зростають та падають водночас: що відбувається на ринку

Ціни на нафту трохи впали, але водночас еталонні бренди на шляху до тижневого зростання. На ринок впливають рішення США.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У п'ятницю, 28 березня, ціни на нафту трохи знизилися, але утрималися біля максимуму за місяць. Крім того, ціни на нафту на шляху до третього поспіль зростання за тиждень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Наразі на ринок впливає погіршення перспектив світової пропозиції після того, як США ввели тарифи проти країн, що купують нафту з Венесуели, і наклали обмеження на торгівлю іранською нафтою. Нагадаємо, що багато нафти з Венесуели купує Китай, який є одним із головних конкурентів США.

Цікаво! Аналітики Goldman Sachs переглянули прогноз цін на нафту у сторону зниження на 2025 та 2026 роки. Експерти враховували плани ОПЕК+ та перспективи попиту на ринку.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent впала на 14 центів або на 0,2%. Бренд нафти торгується на рівні 73,89 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 12 центів або на 0,2%. Американська нафта зараз коштує 69,80 долара за барель.

Нагадаємо, що за минулий тиждень нафта зафіксувала найбільше зростання з початку року.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: