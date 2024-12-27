Нафта знову почала падати в ціні: що відбувається на ринку

Еталонні бренди нафти фіксують втрати на ринку. Водночас нафта має можливість завершити тиждень зі зростанням.

Що відбувається на світовому ринку нафти

У п'ятницю, 27 грудня, ціни на нафту повернулися до падіння. Водночас еталонні бренди нафти можуть зафіксувати зростання за тиждень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На тижні нафта отримала підтримку завдяки оптимізму щодо економічних стимулів в Китаї. Водночас сильні позиції долара США обмежили зростання нафти в ціні.

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Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent впала в ціні на 2 центи під час торгів. Сировина торгується на рівні 73,24 долара за барель. Нафта WTI подешевшала на 1 цент. Контракти на американську нафту коштують 69,61 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: