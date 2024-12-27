Что происходит на мировом рынке нефти

В пятницу, 27 декабря, цены на нефть вернулись к падению. В то же время эталонные бренды нефти могут зафиксировать рост за неделю. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание Ставка на нефть: в какую компанию Баффетт инвестировал более 400 миллионов долларов

На неделе нефть получила поддержку благодаря оптимизму относительно экономических стимулов в Китае. В то же время сильные позиции доллара США ограничили рост нефти в цене.

Особиста фінансова стабільність неможлива без джерела регулярного доходу чи надійного роботодавця. Саме таким є український Райффайзен Банк. Згідно з рейтингом Forbes, банк входить в топ-25 найкращих роботодавців для ветеранів. До того ж тут завжди відкриті різноманітні вакансії. Знайти ідеальну для себе можна за посиланням.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent упала в цене на 2 цента во время торгов. Сырье торгуется на уровне 73,24 доллара за баррель. Нефть WTI подешевела на 1 цент. Контракты на американскую нефть стоят 69,61 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: