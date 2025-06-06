Китай та США спровокували зміни на ринку нафти

Еталонні бренди нафти почали новий тиждень, зафіксувавши спад на ринку. На ринок впливають сигнали з США та Китаю.

Світові ціни на нафту сьогодні

У понеділок, 9 червня, ціни на нафту падають на тлі важливих новин про Китай. Водночас знецінення нафти було обмежене, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ціни на нафту падають на тлі слабких даних з Китаю. Водночас еталонні бренди нафти утримали більшу частину прибутку минулого тижня, оскільки інвестори очікували торгових переговорів між США і Китаєм в Лондоні.

Вони робили ставку на те, що угода між двома найбільшими економіками світу може покращити перспективи світової економіки і підвищити попит на паливо. Нагадаємо, що перший етап торгових переговорів між представниками найбільших економік світу пройшов у перший половині травня.

Скільки коштує нафта сьогодні Blo

Ціна нафти Brent впала на 18 центів або на 0,27%. Сорт нафти торгується на рівні 66,29 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate втратила в ціні 15 центів або 0,23%. Американська нафта наразі коштує 64,43 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: