Суд у США заблокував тарифи Трампа: як це вплинуло на ціни на нафту

Ціни на нафту відреагували на важливі рішення суду в США. Водночас ринок чекає на зустріч країн ОПЕК+, де будуть обговорювати видобуток нафти.

Світові ціни на нафту сьогодні

У четвер, 29 травня, нафта продовжує зростати в ціні. На динаміку цін на нафту впливає рішення суду в США, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ціни на нафту зростають після того, як американський суд заблокував введення в дію більшості тарифів президента Дональда Трампа. Водночас ринок стежить за введенням нових потенційних санкцій проти Росії. Ще один фактор впливу – це рішення ОПЕК+ щодо видобутку нафти.

Додамо, що в ОПЕК+ розглядають збільшення обсягів видобування нафти. Нафтовий картель може збільшити видобуток навіть попри прогнози про падіння цін на нафту.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent зросла на 78 центів або на 1,2%. Бренд нафти коливається на рівні 65,68 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала також на 78 центів або на 1,3%. Американська нафта наразі коштує 62,62 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: