Що відбувається на ринку нафти у перший день торгів в 2025 році

Нафта починає 2025 рік зі зростання. На ринок впливають обережні очікування щодо другої економіки світу – Китаю.

Що відбувається на світовому ринку нафти

У четвер, 2 січня 2025 року, ціни на нафту зростають. Це перший день торгів у новому році. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Інвестори, які повернулися зі свят, очікують на відновлення економіки Китаю і попиту на пальне. Річ у тому, що лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв сприяти економічному зростанню країни.

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Скільки коштує 1 барель нафти

Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 17 центів або на 0,06%. Сировина торгується на рівні 74,82 долара за барель. При цьому нафта WTI подорожчала на 19 центів або на 0,26%. Ф'ючерси на американську нафту коштують 71,91 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: