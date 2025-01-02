Что происходит на рынке нефти в первый день торгов в 2025 году
Нефть начинает 2025 год с роста. На рынок влияют осторожные ожидания относительно второй экономики мира - Китая.
Что происходит на мировом рынке нефти
В четверг, 2 января 2025 года, цены на нефть растут. Это первый день торгов в новом году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Инвесторы, которые вернулись с праздников, ожидают восстановления экономики Китая и спроса на топливо. Дело в том, что лидер Китая Си Цзиньпинь пообещал способствовать экономическому росту страны.
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Сколько стоит 1 баррель нефти
Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 17 центов или на 0,06%. Сырье торгуется на уровне 74,82 доллара за баррель. При этом нефть WTI подорожала на 19 центов или на 0,26%. Фьючерсы на американскую нефть стоят 71,91 доллара за баррель.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 74,82 доллара за баррель (+0,24%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 71,89 доллара за баррель (+0,24%).