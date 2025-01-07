Різка зміна на ринку нафти: що відбувається з цінами на чорне золото

Еталонні бренди нафти фіксують нові втрати на ринку. Загалом динаміку на ринку нафти в останні два дні різко відрізняється від того, що було на минулому тижні.

Що відбувається на світовому ринку нафти

У вівторок, 7 січня 2025 року, нафта дешевшає на ринку. Ціни на нафту падають другий день поспіль. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу Ставка на нафту: в яку компанію Баффет інвестував понад 400 мільйонів доларів

Водночас побоювання щодо скорочення обсягів постачання з Росії та Ірану на тлі розширення санкцій з боку Заходу стримували втрати нафти в ціні.

Нагадаємо, що минулого тижня нафта фіксувала зростання в ціні 5 днів поспіль. Ба більше, у п'ятницю ціни на нафту досягли найвищого рівня з жовтня на тлі очікувань більших економічних стимулів в Китаї.

Особиста фінансова стабільність неможлива без джерела регулярного доходу чи надійного роботодавця. Саме таким є український Райффайзен Банк. Згідно з рейтингом Forbes, банк входить в топ-25 найкращих роботодавців для ветеранів. До того ж тут завжди відкриті різноманітні вакансії. Знайти ідеальну для себе можна за посиланням.

Скільки коштує 1 барель нафти

Ф'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 8 центів або на 0,1%. Сировина торгується на рівні 76,22 долара за барель. При цьому нафта WTI зафіксувала спад на 15 центів або на 0,19%. Контракти на американську нафту коштують 73,42 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: