Ціни на нафту змінили динаміку на ринку
- Ціни на нафту зростають на тлі новин про торгові переговори між США та Китаєм, а також через ознаки зниження видобутку в США.
- Ф'ючерси на нафту Brent і WTI подорожчали, досягнувши відповідно 62,72 долара і 59,71 долара за барель.
Еталонні бренди нафти зростають в ціні після різкого обвалу. На динаміку цін на ринку нафти впливають сигнали про можливі переговори США та Китаю.
Світові ціни на нафту сьогодні
У середу, 7 травня, ціни на нафту зростають, але не відійшли далеко від мінімуму за 4 роки. Ринок найбільше реагує на новини про переговори двох найбільших економік світу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Інвестори ретельно стежать за торговими переговорами між США і Китаєм. За останніми даними, країни планують почати переговори на цьому тижні. Крім того, на ринок впливають ознаки зниження видобутку в США. При цьому одна з найбільших нафтових компаній в країні заявила, що видобуток сланцевої нафти у США сягнув пікового рівня.
До теми! За минулий тиждень ціни на нафту зафіксували суттєвий спад. На ринок нафти впливали фактори, пов'язані з США, Китаєм, Саудівською Аравією, ОПЕК+ та торговою війною.
Скільки коштує 1 барель нафти
Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 44 центи або на 0,7%. Сорт нафти зріс в ціні до 62,59 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate додала в ціні 50 центів або 0,9%. Вартість американської нафти досягла 59,59 долара за барель.
За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 62,72 долара за барель (+ 0,92%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 59,71 долара за барель (+ 1,05%).