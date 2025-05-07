Ціни на нафту змінили динаміку на ринку

Еталонні бренди нафти зростають в ціні після різкого обвалу. На динаміку цін на ринку нафти впливають сигнали про можливі переговори США та Китаю.

Світові ціни на нафту сьогодні

У середу, 7 травня, ціни на нафту зростають, але не відійшли далеко від мінімуму за 4 роки. Ринок найбільше реагує на новини про переговори двох найбільших економік світу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Інвестори ретельно стежать за торговими переговорами між США і Китаєм. За останніми даними, країни планують почати переговори на цьому тижні. Крім того, на ринок впливають ознаки зниження видобутку в США. При цьому одна з найбільших нафтових компаній в країні заявила, що видобуток сланцевої нафти у США сягнув пікового рівня.

До теми! За минулий тиждень ціни на нафту зафіксували суттєвий спад. На ринок нафти впливали фактори, пов'язані з США, Китаєм, Саудівською Аравією, ОПЕК+ та торговою війною.

Скільки коштує 1 барель нафти

Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 44 центи або на 0,7%. Сорт нафти зріс в ціні до 62,59 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate додала в ціні 50 центів або 0,9%. Вартість американської нафти досягла 59,59 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: