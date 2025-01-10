Ціни на нафту різко змінили динаміку на ринку

Еталонні бренди нафти в останній день торгового тижня змінили динаміку на ринку. На вартість чорного золота впливає погода в США та Європі.

Що відбувається на світовому ринку нафти

У п'ятницю, 10 січня, нафта повернулася до зростання в ціні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Крім того, чорне золото дорожчає третій тиждень поспіль.

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Нафта дорожчає через погодні умови в деяких частинах США і Європи. Це призвело до збільшення попиту на паливо для опалення.

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Скільки коштує 1 барель нафти

Ф'ючерси на нафту Brent зроси в ціні на 40 центів або на 0,5%. Сорт нафти торгується на рівні 77,32 долара за барель. Нафта WTI подорожчала на 38 центів або на 0,5%. Контракти на американську нафту коштують 74,30 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: