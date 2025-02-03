Трамп починає торгівельні війни: як реагує ринок нафти

Нафта стрімко зростання в ціні у перший день торгового тижня. На ринок впливає митна політика президента США Дональда Трампа.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У понеділок, 3 лютого, еталонні бренди нафти зростають в ціні. На ринок нафти впливає тарифна політика президента США. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Дональд Трамп запровадив нові мита для Канади, Мексики та Китаю, розпочавши торгові війни. Політик під час передвиборчої кампанії обіцяв це зробити ще у перший день на посаді, але для реалізації цього рішення знадобилося кілька тижнів. Торгівельні війни Трампа можуть спровокувати низку серйозних наслідків:

Підірвати глобального економічного зростання;

Спровокувати новий сплеск інфляції.

Рішення Трампа спровокувало побоювання щодо перебоїв з експортом нафти від двох найбільших постачальників до США – Мексики та Канади. Водночас перспектива зниження попиту на паливо обмежила зростання цін на нафту

Скільки коштує 1 барель нафти

Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 67 центів або на 0,9%. Сировина торгується на рівні 76,34 долара за барель. Тоді як нафта West Texas Intermediate подорожчала на 1,36 долара або 1,9%. Американська нафта коштує 73,89 долара за барель.

На початку торгів нафти West Texas Intermediate зросла в ціні до пікового рівня з 24 січня – 75,18 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: