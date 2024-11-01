Ціни на нафту зростають: світ чекає на нову атаку Ірану на Ізраїль
Нафта знову стрімко зростає в ціні. На ринок впливають очікування щодо подій на Близькому Сході. У центрі уваги протистояння Ізраїлю та Ірану.
Що відбувається на ринку нафти
У п'ятницю, 1 листопада 2024 року, ціни на нафту стрімко зростають, оскільки ринок очікує на нову атаку Ірану на Ізраїль. Повідомляють, що це може статися найближчими днями, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Крім того, ціни на нафту підтримали очікування, що ОПЕК+ може відкласти на місяць або більше збільшення обсягів видобування нафти, яке буде заплановане на грудень.
Експортерів сировини непокоїть питання попиту на нафту, а також зростання пропозиції. Загалом з початку торгової сесії нафта подорожчала на понад 1 долар за барель, аби компенсувати тижневі втрати.
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Ціни на нафту на сьогодні
Нафта Brent зросла в ціні на 1,39 долара або на 1,9%. Сировина торгується на рівні 74,20 долара за барель. Тоді як американська нафта WTI подорожчала на 1,44 долара або на 2,1% до 70,70 долара за барель.
Водночас тиждень нафта завершить із від'ємною динамікою. Наразі очікують, що цей період еталонні бренди нафти подешевшають на понад 1 долар за барель. Нагадаємо, що лише у понеділок на ринку зафіксували спад на понад 6%, який стався після атаки Ізраїлю на Іран.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 74,65 долара за барель (+ 2,53%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 71,16 долара за барель (+ 2,74%).