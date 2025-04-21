Ціни на нафту різко обвалилися
- Ціни на нафту різко впали через тарифну політику США, що створює економічні перешкоди.
- Brent знизився на 1,6% до 66,86 долара, WTI впав на 1,7% до 63,57 долара за барель.
Нафта починає новий тиждень на ринку із різкого спаду. На ринок впливає фактор, який пов'язаний з найбільшою економікою світу.
Світові ціни на нафту сьогодні
У понеділок, 21 квітня, еталонні бренди нафти стрімко падають в ціні. Ринок нафти реагує на тарифну політику США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Інвесторів знову непокоїть, що тарифи США на товари своїх торгових партнерів створять економічні перешкоди, які знизять зростання попиту на паливо.
Варте уваги! Експерти у США прогнозують, що попит на нафту у світі у 2025 році буде зростати найповільнішими темпами за 5 років.
Скільки коштує нафта сьогодні
Ціна нафти Brent впала на 1,10 долара або на 1,6%. Сорт нафти торгується на рівні 66,86 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подешевшала на 1,11 долара або на 1,7%. Ціна американської нафти впала до 63,57 долара за барель. За минулий тиждень ціни на нафту зросли на 5%.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 67,02 долара за барель (- 1,38%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 63,74 долара за барель (- 1,45%).