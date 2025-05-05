Різкий обвал на ринку нафти: що відбувається з цінами на чорне золото

Еталонні бренди нафти почали новий тиждень на ринку із різкого обвалу. На вартість чорного золота впливає рішення ОПЕК+.

Світові ціни на нафту сьогодні

У понеділок, 5 травня, ціни на нафту різко впали. На динаміку на ринку нафти впливає рішення ОПЕК+ щодо видобутку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На минулому тижні країни ОПЕК+ провели чергове засідання, де ухвалили важливе рішення. Йдеться про те, що нафтовий картель планує збільшувати обсяги видобування нафти. Це провокує побоювання щодо пропозиції на ринку.

Зверніть увагу! За минулий тиждень ціни на нафту зафіксували суттєвий спад. На ринок нафти впливали фактори, пов'язані з США, Китаєм, Саудівською Аравією, ОПЕК+ та торговою війною.

Скільки коштує 1 барель нафти

Ціна нафти Brent впала в ціні на 2,04 долара або на 3,33%. Марка подешевшала до 59,25 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate втратила в ціні 2,10 долара або на 3,60%. Вартість американської нафти впала до 56,19 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: