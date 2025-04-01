Ціна американської нафти перетнула важливу психологічну позначку

Еталонні бренди нафти змінили динаміку на ринку. Ринок нафти реагує на заяви Дональда Трампа. Проте є фактор, який стримував зростання цін на нафту

Світові ціни на нафту на сьогодні

У вівторок, 1 квітня, ціни на нафту змінили динаміку на ринку. Американська нафта зросла в ціні вище важливої психологічної позначки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ціни на нафту зростають оскільки ринок реагує на нові заяви Дональда Трампа щодо Росії. Президент США заявив, що запровадить вторинні тарифи на російську нафту. Також Трамп заявив про ймовірність атаки на Іран. Американців турбує ядерна програма Ірану. При цьому занепокоєння щодо впливу торгівельної війни на світову економіку та її перспективи обмежило зростання цін на нафту.

Цікаво! Експерти у Goldman Sachs оприлюднили новий прогноз цін на нафту на 2025 та 2026 роки. Аналітики враховували плани ОПЕК+ та перспективи попиту на ринку.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent зросла на 16 центів або на 0,2%. Бренд нафти торгується на рівні 74,93 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подорожчала на 13 центів або на 0,2%. Американська нафта зараз коштує 71,61 долара за барель.

До теми! За попередній тиждень ціни на нафту суттєво зросли. До того ж еталонні бренди нафти істотно відновили позиції на ринку після обвалу, який зафіксували на початку березня.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: