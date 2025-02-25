США запровадили санкції проти Ірану: як це вплинуло на ціну чорного золота

Еталонні бренди нафти продовжують демонструвати позитивну динаміку на ринку. На ціни на нафту впливає політика США.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У вівторок, 25 лютого, ціни на нафту знову зростають. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. Еталонні бренди нафти дорожчають другий день поспіль.

Цікаво США та Росія далеко позаду: де найбільше нафти у світі

На ринок впливають нові санкції США проти Ірану. Через це зростають побоювання щодо скорочення пропозиції на ринку. Мовляв, президент США Дональд Трамп прагне звести експорт сирої нафти з Ірану, який є третім найбільшим виробником сировини в ОПЕК з 3,2 мільйона барелів день, до нуля.

При цьому аналітики зазначають, що високий рівень попиту на пальне на Заході підтримує зростання цін на нафту. Зокрема, світова маржа нафтопереробки залишилася на високому рівні.

Яка ціна 1 бареля нафти

Контракти на нафту Brent зросли в ціні на 38 центів або на 0,5%. Сировина торгується на рівні 75,16 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate зросла на 47 центів або на 0,7%. Американська нафта наразі коштує 71,17 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: