Ціни на нафту різко змінили динаміку на ринку

Нафта фіксує втрати на ринку після кількох днів зростання. На ринок впливають новини з першої економіки світу – США.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У середу, 12 лютого, еталонні бренди нафти демонструють від'ємну динаміку на ринку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На ринок впливає інформація про збільшення запасів нафти у США. За словами джерел, саме це покажуть галузеві дані. При цьому вища маржа нафтопереробки обмежила втрати.

Що таке маржа У торговельних операціях маржа – це різниця між купівельною і продажною ціною товару.

Яка ціна 1 бареля нафти

Контракти на нафту Brent впали в ціні на 52 центи або на 0,7%. Сировина торгується на рівні 76,48 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 54 центи або на 0,5%. Американська нафта коштує 72,78 долара за барель.

Попередні три торгові сесії нафта демонструвала зростання на ринку. За цей період нафта Brent подорожчала на 3,6%, тоді як сировина WTI – на 3,7%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: