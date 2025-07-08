Банки активно інвестують в вугілля та ігнорують кліматичні угоди

Згідно з аналізом групи некомерційних організацій, за останні три роки світові банки направили у вугільну енергетику понад 385 мільярдів доларів. При цьому у 2024 році щорічні обсяги фінансування тільки збільшилися.

Як банки ігнорують кліматичні угоди

На кліматичному саміті у Глазго у 2021 році майже 200 країн домовилися поступово відмовитися від використання вугілля, а банки світу пообіцяли декарбонізувати свої портфелі. Однак через чотири роки ці обіцянки майже не вплинули на реальні потоки капіталу, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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За даними Міжнародного енергетичного агентства, вугілля – найшкідливіше для клімату джерело енергії – досі забезпечує понад третину світового виробництва електроенергії.

Привітно! Якщо вугільні електростанції продовжать функціонувати в тому ж режимі, це саме по собі зробить недосяжною мету Паризької угоди щодо обмеження глобального потепління до 1,5°C.

Автори дослідження відзначають, що хоча кількість нових вугільних проєктів скорочується, обсяги наявних потужностей залишаються стабільними.

Чому важко закрити вугільні електростанції

Дострокове закриття вугільних електростанцій – особливо в країнах, що розвиваються – є серйозним завданням. Це вимагає не тільки швидкого нарощування потужностей з чистих джерел енергії, але й фінансової компенсації для інвесторів.

Примітно! Чинні програми з прискореного виведення вугільних потужностей стикаються із затримками, а також з політичними та фінансовими бар'єрами.

Плани щодо відродження вугільної галузі отримали нове дихання після посилення позицій Дональда Трампа. Раніше цього року він підписав низку заходів, спрямованих на розширення видобутку і споживання вугілля в США.

Хто найбільше фінансував вугільний сектор

Найбільшими джерелами вугільного фінансування в період з 2022 по 2024 рік стали китайські банки, які вклали в галузь майже 250 мільярдів доларів. На другому місці – банки США, які виділили понад 50 мільярдів доларів.

Цікаво! Швидше за всіх збільшила обсяги фінансування вугільних проєктів нью-йоркська Jefferies Financial Group – на 400% за три роки. Серед європейських банків найбільші обсяги фінансування припали на Barclays і Deutsche Bank.

Представник Deutsche Bank повідомив, що за останнє десятиліття банк істотно скоротив участь у секторах з високими викидами. У 2024 році викиди, пов'язані з кредитуванням та інвестиціями у вугледобувну промисловість, були знижені на 42% порівняно з 2021 роком.