Нафтова лихоманка: компанії готуються збільшити видобуток

Для нафтовидобувних компаній настали хороші часи. Тепер вони знову в пошуках нових родовищ для видобутку нафти.

Два роки тому, коли енергетична криза сягнула свого апогею, нафтогазові компанії були змушені поміняти свою стратегію. Вони скоротили витрати – замість дорогих програм буріння, вони виснажували вже пробурені.

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Так, за даними Управління енергетичної інформації США, у червні 2022 року показник DUC (кількість незавершених свердловин) у США знизився до 4 245, що в понад 2 рази менше, ніж було у 2019 році. Але незабаром це може змінитися.

Нова хвиля досліджень

Нафтовидобувники по всьому світу швидко розширюють пошук сирої нафти та природного газу на суші та в морі. Компанія Schlumberger порівняла теперішню ситуацію з бурхливими днями 2008 року.

Ми вважаємо, що прискорення міжнародного циклу зростання не тільки триватиме кілька років, але й розгортатиметься, навіть якщо ціни на нафту помірно знизиться,

– зазначив Скотт Грубер, аналітик Citigroup Inc.

За словами Джеймса Веста, аналітика Evercore ISI, очікується, що нафтові компанії цього року збільшать витрати на 22% до 450 мільярдів доларів. Нафтовики стверджують, що ціни на буріння свердловин зросли, а пропозиція роботи у цій сфері зросла.

Вартість нафти

Серпневі ф'ючерси нафти марки Brent торгуються на рівні 104,08 долара за барель на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна опустилася на 63 центи, за даними Finance!Yahoo.

за барель на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна опустилася на 63 центи, за даними Finance!Yahoo. Водночас вересневі ф'ючерси нафти американської марки WTI торгуються на рівні 95,30 долара за барель. З відкриття ринку вони зросли в ціні на 32 центи.

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