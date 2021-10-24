Світ на порозі змін: засновник Twitter Джек Дорсі прогнозує гіперінфляцію

Інфляція у світі б'є рекорд за рекордом, встановлюючи нові максимуми. Співзасновник та генеральний директор компанії Twitter Джек Дорсі вважає, що зростання цін лише набирає оберти.

Підприємець, капітал якого Forbes оцінює у 14,1 мільярда доларів, вважає, що ситуація з інфляцією у США погіршиться.

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Джек Дорсі зробив заяву про інфляцію

Заява мільярдера йде у комплексі з новиною про те, що споживча інфляція у США наближається до 30-річного максимуму, пише CNBC. Крім того, зростає занепокоєння щодо того, що ця проблема може бути набагато гіршою, ніж передбачали політики.

Гіперінфляція змінить усе. Це вже відбувається,

– написав Джек Дорсі у твітер.

Гіперінфляція Це інфляція, яка вийшла з-під контролю, ситуація, коли ціни стрімко зростають разом зі швидким знеціненням грошової одиниці.

Генеральний директор Twitter також додав, що інфляція – це глобальна проблема. За його словами, "скоро це станеться у США, як й у всьому світі теж". Джек Дорсі не єдиний, хто прогнозує стрімке зростання цін. Американський інвестор та мільярдер Пол Тюдор Джонс назвав інфляцію головною загрозою для світових ринків та соціуму.

Однак одна справа прогнозувати зростання інфляції, а зовсім інша – говорити про гіперінфляцію, яка знецінює національні валюти та повністю руйнує економіки. Більшість інвесторів не зайшли так далеко у своїх прогнозах, як Дорсі.

Минулого тижня глава Федеральної резервної системи США Джером Павелл заявив, що інфляційний тиск "ймовірно, триватиме довше, ніж очікувалося". Він також зазначив, що невдовзі ФРС планує почати скорочувати економічні стимули, які багато хто називає однією з головних причин стрімкої інфляції