Таку заяву посадовиця зробила у своїх соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.

Новини до теми Звів елітний маєток: очільника Енергомитниці Комара відсторонять від посади

Що заявила Свириденко про розслідування щодо очільника Енергомитниці?

У лютому 2022 року Енергетичну митницю – підрозділ Державної митної служби, який здійснює оформлення усіх підакцизних енергоносіїв, що перетинають український кордон – очолив Анатолій Комар.

Журналісти дослідили розкішний стиль життя посадовця та з'ясували, що його родина збудувала маєток вартістю 70 мільйонів гривень в елітному передмісті Києва. Нерухомість площею майже 500 квадратних метрів на березі озера оформили на 69-річного тестя Анатолія Комара.

Окрім того, дочка митника здобуває платну освіту за кордоном – у Королівському коледжі в Лондоні. На журналістське розслідування відреагувала прем'єр-міністерка.

Доручила Міністерству фінансів разом із Державною митною службою, із залученням НАЗК та правоохоронних органів, перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара, і невідкладно доповісти про результати та вжиті заходи,

– заявила Свириденко.

Зазначимо, що сам Комар у коментарі "Схемам" сказав, що будинок нібито звели не для нього, а навчання дочки оплачує її неназваний хрещений батько. Однак чоловік відмовився відповісти на детальні запитання редакції про походження грошей на елітне майно в родині, заявивши, що вони "не стосуються його професійної діяльності".