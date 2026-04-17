Ощадбанк подав судовий позов проти Росії на понад 1 мільярд доларів
17 квітня, 10:25
Оновлено - 10:56, 17 квітня

Ощадбанк подав судовий позов проти Росії на понад 1 мільярд доларів

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Ощадбанк подав позов до міжнародного арбітражу проти Росії через захоплення активів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.
  • Це не перший випадок, коли Ощадбанк притягує Росію до відповідальності: раніше банк виграв арбітраж щодо активів у Криму на 1,1 мільярда доларів.

Ощадбанк продовжує протидіяти Росії. Зокрема і в юридичному полі. Стало відомо що цей банк звернувся до міжнародного арбітражу із позовом проти Росії.

Що відомо про позов Ощадбанку?

Ощадбанк звинувачує Росію у захопленні активів у 4 областях України, повідомляє банк.

Важливо! Ощадбанк передав позов на розгляд міжнародного арбітражу ще 7 квітня 2026 року.

Йдеться про активи у таких областях:

  • Донецька;
  • Луганська;
  • Херсонська;
  • Запорізька.

Як вказує Ощадбанк, у цих регіонах він втратив не тільки активи, а й можливість працювати. Для банку надзвичайно важливо притягнути за це Росію до відповідальності офіційно.

 

Юрій Каціон

Голова правління Ощадбанку

Цей позов – наступний крок у притягненні держави-агресора до фінансової відповідальності за збитки у чотирьох регіонах України.

Зауважимо, до цього Ощадбанк вже притягував до відповідальності Росію. Йдеться про активи в Криму. Нагадаємо, тоді розмір виграного арбітражу склав 1,1 мільярда доларів, повідомляла колишня заступниця міністра юстиції Ірина Мудра

 

Арсен Мілютін

Заступник голови правління Ощадбанку

Ми системно працюємо над примусовим виконанням рішень у різних юрисдикціях та фіксуємо кожен факт шкоди, завданої після 2022 року.

Як Ощадбанк бореться з Москвою у юридичному полі?

  • Перш ніж подавати позов у арбітраж, Ощадбанк звертався до Росії. В Москву ще в липні 2025 року було направлено офіційне повідомлення про спір. Проте жодної реакції чи відповіді не надійшло. 

  • Наступним кроком стало звернення у міжнародний суд. Загальна сума вимог  Ощадбанку, з урахуванням відсотків, була визначена на рівні 1,3 мільярда доларів.

Зверніть увагу! Серед "перемог" Ощадбанку варто відзначити арешт російського майна у Франції на десятки мільйонів євро.