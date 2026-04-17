Ощадбанк подав судовий позов проти Росії на понад 1 мільярд доларів
- Ощадбанк подав позов до міжнародного арбітражу проти Росії через захоплення активів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.
- Це не перший випадок, коли Ощадбанк притягує Росію до відповідальності: раніше банк виграв арбітраж щодо активів у Криму на 1,1 мільярда доларів.
Ощадбанк продовжує протидіяти Росії. Зокрема і в юридичному полі. Стало відомо що цей банк звернувся до міжнародного арбітражу із позовом проти Росії.
Що відомо про позов Ощадбанку?
Ощадбанк звинувачує Росію у захопленні активів у 4 областях України, повідомляє банк.
Важливо! Ощадбанк передав позов на розгляд міжнародного арбітражу ще 7 квітня 2026 року.
Йдеться про активи у таких областях:
- Донецька;
- Луганська;
- Херсонська;
- Запорізька.
Як вказує Ощадбанк, у цих регіонах він втратив не тільки активи, а й можливість працювати. Для банку надзвичайно важливо притягнути за це Росію до відповідальності офіційно.
Цей позов – наступний крок у притягненні держави-агресора до фінансової відповідальності за збитки у чотирьох регіонах України.
Зауважимо, до цього Ощадбанк вже притягував до відповідальності Росію. Йдеться про активи в Криму. Нагадаємо, тоді розмір виграного арбітражу склав 1,1 мільярда доларів, повідомляла колишня заступниця міністра юстиції Ірина Мудра
Ми системно працюємо над примусовим виконанням рішень у різних юрисдикціях та фіксуємо кожен факт шкоди, завданої після 2022 року.
Як Ощадбанк бореться з Москвою у юридичному полі?
Перш ніж подавати позов у арбітраж, Ощадбанк звертався до Росії. В Москву ще в липні 2025 року було направлено офіційне повідомлення про спір. Проте жодної реакції чи відповіді не надійшло.
Наступним кроком стало звернення у міжнародний суд. Загальна сума вимог Ощадбанку, з урахуванням відсотків, була визначена на рівні 1,3 мільярда доларів.
Зверніть увагу! Серед "перемог" Ощадбанку варто відзначити арешт російського майна у Франції на десятки мільйонів євро.