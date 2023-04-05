Акції компанії, яка пов'язана з Трампом, суттєво впали в ціні: до чого тут його затримання

Американська компанія, яка пов'язана з колишнім президентом США Дональдом Трампом, зафіксувала серйозний спад на фондовій біржі, хоча кілька днів до цього її акції стрімко дорожчали. Що відбувається – читайте далі.

Ця компанія-SPAC планувала злиття із Trump Media and Technology Group, якій належить соціальна мережа Truth Social.

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Знецінення акцій компанії, яка пов'язана з Трампом

Цінні папери Digital World Acquisition Corp, які торгуються на біржі Nasdaq, 4 квітня впали на 8%. Ціна акцій зупинилася на 14,03 долара за штуку. Одна з причин – заява про затримку подання фінансових звітів. Ці документи важливі для оцінки інвесторами роботи компанії за останній рік.

До теми! У вівторок, 4 квітня, у США формально затримали колишнього президента США Дональда Трампа, а також йому висунули звинувачення. Після цього він покинув залу суду, не визнавши себе винним.

Цікаво, що у наприкінці минулого тижня цінні папери Digital World Acquisition Corp стрімко почали дорожчати. Ціна зросла на 11%. Додають, що стимулом для такої динаміки акцій американської компанії, зокрема, були спекуляції щодо того, що висунення звинувачень Дональду Трампу позитивно вплине на динаміку бізнесу Trump Media and Technology Group. Актуальна динаміка Digital World Acquisition Corp, на момент створення цього матеріалу така:

Вартість акцій компанії коливається на рівні 13,74 долара за штуку . Від початку сьогоднішньої торгової сесії вони подешевшали на 2%;

. Від початку сьогоднішньої торгової сесії вони подешевшали на Її ринкова капіталізація становить 511,5 мільйона доларів, за даними Nasdaq.