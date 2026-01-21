Про які зміни слід повідомляти ПФУ, щоб не втратити субсидію?

Це 30 днів з моменту виникнення обставин, які впливають на призначення допомоги, зазначають у Постанові Кабміну.

До таких обставин належать:

зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства, їх соціального статусу, або у складі родини члена домогосподарства;

зміни переліку отримуваних комунальних послуг або умов їх надання;

зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;

здійснення одноразової покупки на суму понад 100 тисяч гривень, а також придбання або набуття права власності на нерухоме майно, вартість якого перевищує 100 тисяч гривень;

купівля, зокрема у кредит, генеруючих установок на суму, що перевищує 150 тисяч гривень;

набуття права власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа), житла в місті або в селищах міського типу;

здійснення операцій із купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень;

людина, якій призначено житлову субсидію, або член його родини, отримав одноразово дохід в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;

відкриття депозитного банківського рахунку (рахунків) на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень, або придбання облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень;

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла;

перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена родини зі складу домогосподарства більш як 60 днів;

здійснення нормативно-правового або розпорядчого акта плати за ЖКП, витрати на управління багатоквартирним будинком, витрати на комунальні послуги або витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива третьою особою її коштом або виконавчим органом шляхом коштів місцевого бюджету;

надання будь-ким зі складу домогосподарства або членом сім’ї особи зі складу домогосподарства в оренду квартири або будинку ВПО та отримання субсидії на оплату вартості орендованої квартири (будинку).

Важливо! Ті домогосподарства, які мали обов’язок повідомити про ці факти, але не виконали цю умову, втрачають виплату житлової субсидії.

У разі настання зазначених умов подаються нові заява та декларація. Про це повідомили у Пенсійному фонді країни.

Алгоритм подання заяви онлайн такий:

слід авторизуватися за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису); у розділі "Комунікації з ПФУ" потрібно натиснути на пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу"; далі потрібно вибрати "Заява про призначення та надання житлової субсидії"; наступний пункт – заповнити необхідні атрибути заяви та завантажити відскановані документи: паспорт, РНОКПП тощо.

Зауважте! Далі необхідно перевірити внесені дані, сформувати заяву, підписати КЕП та натиснути "Відправити до ПФУ".

Що ще слід знати про субсидії у 2026 році?