Чи можна піти на пенсію, якщо маєш стаж 25 років

25 років стажу достатньо, щоб вийти на пенсію у 2026 році. Щоправда, у 60 років вийти на заслужений відпочинок не вдасться, повідомляє Пенсійний фонд, адже:

для виходу на пенсію в 60 років, у 2026 році потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу;

в 63 роки – 23 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 років страхового стажу.

Відповідно, маючи 25 років стажу, можна піти на пенсію в 63 роки. До того ж при розрахунках врахуємо такі фактори:

особа мала заробітну плату 15 тисяч гривень;

йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.

Розрахунки зробимо через пенсійний калькулятор. Вийде, що пенсія за вказаних умов, складе приблизно – 4,1 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо маєш 25 років стажу та зарплату 15 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

До слова, вимоги до кількості стажу будуть змінюватись. Це відбуватиметься до 2028 року в рамках пенсійної реформи. Йдеться саме про мінімальні показники для 60 та 63 років, вони кінцево сягнуть – 35 та 25 років, відповідно.

А от у 65 років і надалі буде достатньо 15 років страхового стажу. Це мінімальне значення залишиться без змін.